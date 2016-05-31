Camiño Francés Etapa del Burgo Ranero a León
Alcalde Miguel Castaño, 88
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Albergue Check in
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19190
Alcalde Miguel Castaño, 88
León
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Alfonso Alonso
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa del Burgo Ranero a León
km 37,1
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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