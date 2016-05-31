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Bide Frantsesa Burgelutik Raneron arteko etapa

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Check in León aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1920
0
Albergue check in leon

Miguel Castaño alkatea, 88
Leon

987498793, 686 956 896

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alfonso Alonso

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Burgelutik Raneron arteko etapa Etapa 18

Burgelutik Raneron arteko etapa

km 37,1
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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