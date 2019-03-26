Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Boente, s/n (5,7 km despois de Melide)
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Albergue Boente
Dispoñible sen conexión
10150
Boente, s/n (5,7 km despois de Melide)
Boente
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Dan almorzos desde as 6:00. Tamén comidas e ceas. Servizo de taxi. A zona de piscina está totalmente renovada para gozala.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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