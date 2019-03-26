Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Boente, s/n (5,7 km después de Melide)
Albergue Boente
Disponible sin conexión
103868
Boente, s/n (5,7 km después de Melide)
Boente
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Dan desayunos desde las 6:00. También comidas y cenas. Servicio de taxi. La zona de piscina está totalmente renovada para disfrutarla.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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