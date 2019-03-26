Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

Albergue Boente

Disponible sin conexión
1038
68
Albergue boente

Boente, s/n (5,7 km después de Melide)
Boente

981 50 19 74, 638 321 707

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Dan desayunos desde las 6:00. También comidas y cenas. Servicio de taxi. La zona de piscina está totalmente renovada para disfrutarla.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías