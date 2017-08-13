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Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

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Betania

Dispoñible sen conexión
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Albergue betania

Av. Exército Español, 26
Frómista (Palencia)

638 846 043 (recoméndase reservar)

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Lourdes Lluch

Observacións: Aberto no inverno. O resto do ano de forma descontinua. Recomendable consultar dispoñibilidade e reservar. Non se admiten mascotas, excepto cans-guía, nin equipaxe transportada.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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