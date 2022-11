Albergue Betania

Av. Exército Español, 26

Frómista (Palencia) 638 846 043 (recoméndase reservar)

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Lourdes Lluch

Observacións: Aberto no inverno. O resto do ano de forma descontinua. Recomendable consultar dispoñibilidade e reservar. Non se admiten mascotas, excepto cans-guía, nin equipaxe transportada.