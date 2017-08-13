Albergue Betania

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Betania
Av. Exército Español, 26
Frómista (Palencia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Lourdes Lluch
Observacións: Aberto no inverno. O resto do ano de forma descontinua. Recomendable consultar dispoñibilidade e reservar. Non se admiten mascotas, excepto cans-guía, nin equipaxe transportada.
Camiño Francés
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
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