Alberg Betania

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Betania
Av. Exèrcit Espanyol, 26
Frómista (Palència)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lourdes Lluch
Observacions: Abierto a l'hivern. La resta de l'any de manera discontínua. Recomanable consultar disponibilitat i reservar. No s'admeten mascotes, excepte gossos-guia, ni equipatge transportat.
Camí Francès
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots