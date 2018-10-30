Camiño Francés Etapa de Logroño a Nájera
C/Costanilla, 56
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Albergue As
Dispoñible sen conexión
40
C/Costanilla, 56
Nájera (A Rioxa) ESPAÑA
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Exterior e interior do edificio recentemente renovados.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logroño a Nájera
km 29,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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