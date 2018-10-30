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Bide Frantsesa Etapa Logroñotik Naiarara

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Las Peñas aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
4
0
Albergue las penas

Costilla kalea, 56
Naiera (Errioxa) ESPAINIA

621209432

Alberguelas [email protected]

Aterpetxearen jabegoa:

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Berriki berritu den eraikinaren kanpoaldea eta barrualdea.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa Logroñotik Naiarara Etapa 8

Etapa Logroñotik Naiarara

km 29,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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