Bide Frantsesa Etapa Logroñotik Naiarara
Costilla kalea, 56
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Las Peñas aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
40
Costilla kalea, 56
Naiera (Errioxa) ESPAINIA
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Berriki berritu den eraikinaren kanpoaldea eta barrualdea.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 8
Etapa Logroñotik Naiarara
km 29,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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