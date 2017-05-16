Via da Prata Etapa de Mérida a Alcuéscar
C/ San Andrés, 23
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Albergue Annalena
Dispoñible sen conexión
1640
C/ San Andrés, 23
Aljucén (Badaxoz)
Propiedade do albergue: Municipal. Concello de Aljucén
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada mediante licitación
Persoa encargada de atender o albergue: Anna J. Cazorla
Observacións: Teñen credenciais.
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 9
Etapa de Mérida a Alcuéscar
km 36,0
Tempo 09H 00’
Dificultade alta
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