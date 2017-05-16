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Via da Prata Etapa de Mérida a Alcuéscar

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Albergue Annalena

Dispoñible sen conexión
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Albergue annalena aljucen

C/ San Andrés, 23
Aljucén (Badaxoz)

Anna: 616 515 195

[email protected]

Propiedade do albergue: Municipal. Concello de Aljucén

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada mediante licitación

Persoa encargada de atender o albergue: Anna J. Cazorla

Observacións: Teñen credenciais.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Mérida a Alcuéscar Etapa 9

Etapa de Mérida a Alcuéscar

km 36,0
Tempo 09H 00’
Dificultade alta
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