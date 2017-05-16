Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Zilarraren Bidea Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Annalena aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
164
0
Albergue annalena aljucen

San Andres kalea, 23
Aljucén (Badajoz)

Anna: 616515195

albergue.annalena.aljuzen.gmail.com

Aterpetxearen jabegoa: Udalarena. Aljucengo Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua, lizitazio bidez

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Anna J. Cazorla

Oharrak: Egiaztagiriak dituzte.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa Etapa 9

Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa

km 36,0
Denbora 09H 00’
Zailtasuna HANDIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi