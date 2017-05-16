Zilarraren Bidea Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa
San Andres kalea, 23
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Annalena aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1640
San Andres kalea, 23
Aljucén (Badajoz)
Aterpetxearen jabegoa: Udalarena. Aljucengo Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua, lizitazio bidez
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Anna J. Cazorla
Oharrak: Egiaztagiriak dituzte.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 9
Meridatik Alcuéscarera bitarteko etapa
km 36,0
Denbora 09H 00’
Zailtasuna HANDIA
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