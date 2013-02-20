Camiño Francés Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela
Praza Vista Alegre, 1
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Albergue Aitzenea
Dispoñible sen conexión
1360
Praza Vista Alegre, 1
Triacastela (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Manu Navarro e Luís Guereñu
Observacións: Saba desechable incluída no prezo
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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