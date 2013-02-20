Camino Francés Etapa de O Cebreiro a Triacastela
Plaza Vista Alegre, 1
Albergue Aitzenea
Disponible sin conexión
15292
Plaza Vista Alegre, 1
Triacastela (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Manu Navarro y Luis Guereñu
Observaciones: Sábana desechable incluida en el precio
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa de O Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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