Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
C/ Santa Ana, 3
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Albergue A Mochila
Dispoñible sen conexión
310
C/ Santa Ana, 3
Itero do a Veiga (Palencia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Iraiz López
Observacións: Adaptado a discapacitados. Aluguer de sabas e toallas a 1 euro.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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