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Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

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Albergue A Mochila

Dispoñible sen conexión
31
0
Albergue itero de la vega

C/ Santa Ana, 3
Itero do a Veiga (Palencia)

979 15 17 81

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Iraiz López

Observacións: Adaptado a discapacitados. Aluguer de sabas e toallas a 1 euro.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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