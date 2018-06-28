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Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

Albergue La Mochila

Disponible sin conexión
49
56
Albergue itero de la vega

C/ Santa Ana, 3
Itero del la Vega (Palencia)

979 15 17 81

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Iraiz López

Observaciones: Adaptado a discapacitados. Alquiler de sábanas y toallas a 1 euro.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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