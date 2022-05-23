Camiño do Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
A Cabana, 9 ( Concello de Friol)
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Albergu de peregrinos A Cabana
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A Cabana, 9 ( Concello de Friol)
A Cabana ( Concello de Friol)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Alberto
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 31
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
km 41,3
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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