Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí del Nord Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Albergu de pelegrins A Cabana

Disponible sense connexió
0
0
Albergu de pelegrins A Cabana

A Cabana, 9 ( Concello de Friol)
A Cabana ( Concello de Friol)

(+34) 616 251 462

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alberto

Observacions:

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes

km 41,3
Temps 10H 15’
Dificultat alta
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies