Camiño do Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
Lugar de Madelos, nº3, Carelle
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Abeiro dá loba
Dispoñible sen conexión
20
Lugar de Madelos, nº3, Carelle
Sobrado dos Monxes, A Coruña
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Alejandro
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 31
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
km 41,3
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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