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Camino del Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

Abeiro da loba

Disponible sin conexión
4
3
Abeiro da loba

Lugar de Madelos, nº3, Carelle
Sobrado dos Monxes, A Coruña

680 690 989

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Alejandro

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

km 41,3
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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