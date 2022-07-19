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Bidea jolasean egitea
Egilea: Sergio F. Aldrey | 2022/07/19
Ez dugu ezer berririk esaten Santiagora bide asko eta hara iristeko modu asko iristen direla baieztatzen dugunean. Oinez, bizikletaz, itsasontziz edo zaldiz ibiltzea da biderik arruntena. Horretarako, erromesak prestakuntza fisiko pixka bat behar du, ibilbidea antolatu, gauak planifikatu... Imajinatzen al duzue bide hori egiteko beste modu bat, ezertxo ere gabe, baina bai erromesaldiaren espiritua eta Bideak eskaintzen duenaren antzeko zailtasun bat mantenduz?
Artikulu honetan, Santiagora erromes joateko beste modu bat aurkeztu nahi dizuegu, non garrantzitsuena ez baita Internet mendez mende ibiltzeko egoera fisiko bat edo gutxiago izatea.
"Erronkak bidean" proiektua
Modu berri eta birtual horri “Erronkak bidean” deitu diogu, eta proiektuaren ondoren Agustín Fonseca aurkituko duzue, jokoetan eta denbora-pasetan aditua; Aníbal Voyer, programatzailea eta informatikaria; eta ni neu, Sergio F. Aldrey, garuneko entrenamenduan espezializatutako psikologoa eta mendekotasuna duen erromesa. Pandemiaren murrizketa eta isolamenduen ondorioz sortu
zen ideia, eta, pixkanaka-pixkanaka, neofitoei bidea ezagutarazteko eta beteranoak probatzeko jolasa osatu genuen. Diseinatu genuenean, iraupen luzeko erromesaldia egin nahi izan genuen, Done Jakue Bideko osagai bereizgarrienekin:
- egiaztagiri bat etapa bakoitzean zigilua jartzeko.
- gutxienez lau aste.
- etapaz etapa errepikatzen diren arau eta errutinetara egokitzeko beharra.
- irmotasuna, diziplina eta irmotasuna praktikan jartzea.
- Bidetik zure ezagunei postalak bidaltzeko aukera.
- objektua gaizki jartzen bada, espazioaren tentazioa eta erabiltzeko aukera.
- Konpostelaren antzeko diploma jasotzeko eskubidea.
- hiriaren historia eta pasadizoak ezagutuz Santiagoren landan galtzeko plazera.
"Gosaria"
Gure estreinaldian, Bide Frantsesa izan dugu ardatz. Etapa bakoitza “gosari” txiki batekin hasten da, bideari buruzko bost galdera generikorekin. Gaiak askotarikoak dira: gertaera historikoak, ibilbideko pertsonaiak, monumentuak, filmak eta liburuak, zigiluak... Quiz ezin hobea Bideari buruz dakizun guztia jakiteko edo zure ikerketari ekiteko ezagutzaren bila.
Erronka
“Gosaria” testaren ondoren, etapa bakoitzean errepikatzen den egitura eta funtzionamendua dituen erronka bati aurre egin beharko diozu. Bisita birtual bat, ibilbidearen mapa geografiko bat, interpretatu beharreko marrazki bat... pista guztiek batera egingo dizute galdera horren erantzuna.
Zuzen erantzuten duzunean, konponbidera iristeko modua azaltzen duen orri bat desblokeatuko duzu. Gainera, benetako erromesaldiaren esperientzian murgiltzen lagunduko dizuten bitxikeriei buruzko testu bat irakur dezakezu, pasadizoak eta ezagutzak ezagutuz, bidaia-gida bat balitz bezala. Eta, pixkanaka, Santiagora iritsiko
zara merezitako eCompostela eskuratzeko: horretarako diseinatu dugun diploma, eta Jokoaren amaierara iristen diren guztiek jasoko dutena. Amaiera horrek, gainera, sorpresa bat ere badu: Santiago hiriari buruzko yinkana bat, goitik begiratuta, apostoluaren hiriari buruzko leku interesgarriak eta istorioak ezagutzeko aukera emango dizuna.
Proiektuaren jatorria eta helburua
Bide Frantsesarekin ludifikatutako erromesaldia 2022ko uztailaren 1ean hasi zen, eta dozenaka erromes abiatu dira Done Jakue helmugara iristeko neuronak lantzen. Edozein unetan eman
dezakezu izena eta behar duzun denbora hartu, ez dago iraungitzerik. Gainera, gure proiektuak dohaintzazko aterpetxe tradizionalak bezala funtzionatzen du. Ez da ezer ordaindu behar, onartzen ez baduzu. Gure helburua da Done Jakue Bideari ahalik eta zabalkunderik handiena ematea eta jokatuz ikas daitekeela
erakustea. Hasiberria zara Bidean? Jolasak berarekin lotutako istorio interesgarriak ikasten lagunduko dizu, ondo pasatzen duzun bitartean. Eskarmentu
handiko aditua zara? Zuei errukia emateko eskatzeaz gain, jakintzak probatu eta zure azken erromesaldian ibili zenituen agertokiak gogoratu ahal izango dituzu.
Gustatzen zaizkizu erronkak? Zalantzarik gabe, hemen duzu denbora-pasa.
Zure egoera edozein dela ere, lehen erronka proposatzen dizugu: artikulu honetan irakurri duzuna besterik gabe jolasean topatzea eta izena ematea. Onartzen duzu erronka?