Fer el Camí jugant

No diem res nou quan afirmem que són molts els camins que arriben a Santiago i moltes les maneres d'arribar allí. Anar a peu, amb bicicleta, amb vaixell o a cavall són els mitjans més comuns. Per a tal propòsit el pelegrí necessita una certa preparació física, organitzar la ruta, planificar pernoctes… Us imagineu una forma diferent de recórrer la ruta sense res d'això, però sí que mantenint l'esperit de la peregrinació i una dificultat equiparable al que el Camí ofereix?

En aquest article us volem presentar una forma diferent de peregrinar a Santiago en la qual el primordial no és posseir un estat físic més o menys decent per a recórrer quilòmetres, sinó un estat mental despert i ple d'intuïció que us ajudi a resoldre desafiaments la solució dels quals es pot trobar en internet.

Aquesta forma nova i virtual l'hem anomenat “Reptes en el Camí” i després del projecte trobareu a Agustín Fonseca, un expert en jocs i passatemps; Anníbal Voyer, programador i informàtic; i jo mateix, Sergio F. Aldrey, psicòleg especialitzat en entrenament cerebral i addicte pelegrí.

La idea va néixer fruit de les restriccions i aïllaments de la pandèmia i a poc a poc vam anar conformant un joc que permetés donar a conèixer el Camí als neòfits a més de posar a prova als més veterans. En dissenyar-ho vam pretendre emular una peregrinació de llarga durada, amb els components més característics que es troben els que recorren la ruta jacobea:

-una credencial per a anar segellant en cada etapa.

-una durada mínima de quatre setmanes.

-la necessitat d'adaptar-se a unes normes i rutines que es repeteixen etapa rere etapa.

-la posada en pràctica de constància, disciplina i tenacitat.

-la possibilitat d'enviar postals des del Camí als teus coneguts.

-la temptació i possibilitat de fer ús d'un cotxe-escombra si la cosa es posa malament.

-el dret a rebre un diploma similar a la Compostela.

-el plaer de perdre's per les rúas de Santiago descobrint històries i anècdotes de la ciutat.

En la nostra estrena, ens hem centrat en el Camí Francès. Cada etapa s'inicia amb un petit “desdejuni” amb cinc preguntes genèriques sobre el Camí. La temàtica de les mateixes és molt diversa: fets històrics, personatges de la ruta, monuments, pel·lícules i llibres, segells… Un Quiz perfecte per a descobrir quant saps sobre el Camí o iniciar la teva perquisició a la recerca del coneixement.

Després del test del “desdejuni” hauràs d'enfrontar-te a un repte l'estructura i el funcionament del qual es repeteix en cadascuna de les etapes. Una visita virtual, un mapa geogràfic de la ruta, un dibuix que interpretar… totes les pistes juntes t'acostaran a la resposta de la pregunta que et plantegem. Quan contestis correctament desbloquejaràs una pàgina on s'explica la manera d'arribar a la solució. A més, pots llegir un text de curiositats que ajuden a submergir-te en l'experiència de la peregrinació real, donant a conèixer anècdotes i coneixements, com si d'una guia de viatge es tractés.

I a poc a poc arribaràs a Santiago per a adquirir la teva merescuda eCompostela: un diploma que hem dissenyat per a l'ocasió i que rebran tots els que arribin al final del Joc. Aquest final guarda a més una sorpresa: una yincana a vista d'ocell sobre la ciutat de Santiago que et permetrà descobrir llocs d'interès i històries sobre la ciutat de l'Apòstol.

Aquesta peregrinació ludificada amb el Camí Francès va començar la seva aventura l'1 de Juliol de 2022 i ja hi ha desenes de pelegrins i pelegrines que han posat a treballar les seves neurones per a aconseguir la meta jacobea. Pots inscriure't en qualsevol moment i prendre't el temps que necessitis, no hi ha caducitat. A més, el nostre projecte funciona com els tradicionals albergs de donatiu. No cal pagar res si no t'ho pots permetre. El nostre objectiu és donar la màxima divulgació al Camí de Santiago i demostrar que es pot aprendre jugant.

Ets novençà en això del Camí? El joc t'ajudarà a aprendre interessants històries relacionades amb ell mentre et diverteixes.

Ets un expert veterà? A més de demanar-te que tinguis pietat de nosaltres, et podràs posar a prova sobre els coneixements jacobeos i rememorar els escenaris que vas recórrer en la teva última peregrinació.

T'agraden els reptes? Sens dubte aquí tindràs entreteniment per a estona.

Sigui com sigui la teva condició et proposem el primer repte: aconseguir trobar-nos i inscriure't en el joc sense més ajuda que el que has llegit en aquest article. Acceptes el desafiament?