Hacer el Camino jugando

No decimos nada nuevo cuando afirmamos que son muchos los caminos que llegan a Santiago y muchas las formas de llegar allí. Ir a pie, en bicicleta, en barco o a caballo son los medios más comunes. Para tal propósito el peregrino necesita cierta preparación física, organizar la ruta, planificar pernoctas… ¿Os imagináis una forma diferente de recorrer la ruta sin nada de eso, pero sí manteniendo el espíritu de la peregrinación y una dificultad equiparable a lo que el Camino ofrece?

En este artículo os queremos presentar una forma diferente de peregrinar a Santiago en la que lo primordial no es poseer un estado físico más o menos decente para recorrer kilómetros, sino un estado mental despierto y lleno de intuición que os ayude a resolver desafíos cuya solución se puede encontrar en internet.

Esta forma novedosa y virtual la hemos llamado “Retos en el Camino” y tras el proyecto encontraréis a Agustín Fonseca, un experto en juegos y pasatiempos; Aníbal Voyer, programador e informático; y yo mismo, Sergio F. Aldrey, psicólogo especializado en entrenamiento cerebral y adicto peregrino.

La idea nació fruto de las restricciones y aislamientos de la pandemia y poco a poco fuimos conformando un juego que permitiera dar a conocer el Camino a los neófitos además de poner a prueba a los más veteranos. Al diseñarlo pretendimos emular una peregrinación de larga duración, con los componentes más característicos que se encuentran los que recorren la ruta jacobea:

-una credencial para ir sellando en cada etapa.

-una duración mínima de cuatro semanas.

-la necesidad de adaptarse a unas normas y rutinas que se repiten etapa tras etapa.

-la puesta en práctica de constancia, disciplina y tenacidad.

-la posibilidad de enviar postales desde el Camino a tus conocidos.

-la tentación y posibilidad de hacer uso de un coche-escoba si la cosa se pone mal.

-el derecho a recibir un diploma similar a la Compostela.

-el placer de perderse por las rúas de Santiago descubriendo historias y anécdotas de la ciudad.

En nuestro estreno, nos hemos centrado en el Camino Francés. Cada etapa se inicia con un pequeño “desayuno” con cinco preguntas genéricas sobre el Camino. La temática de las mismas es muy diversa: hechos históricos, personajes de la ruta, monumentos, películas y libros, sellos… Un Quiz perfecto para descubrir cuanto sabes sobre el Camino o iniciar tu pesquisa en busca del conocimiento.

Tras el test del “desayuno” tendrás que enfrentarte a un reto cuya estructura y funcionamiento se repite en cada una de las etapas. Una visita virtual, un mapa geográfico de la ruta, un dibujo que interpretar… todas las pistas juntas te acercarán a la respuesta de la pregunta que te planteamos. Cuando contestes correctamente desbloquearás una página donde se explica la forma de llegar a la solución. Además, puedes leer un texto de curiosidades que ayudan a sumergirte en la experiencia de la peregrinación real, dando a conocer anécdotas y conocimientos, como si de una guía de viaje se tratara.

Y poco a poco llegarás a Santiago para adquirir tu merecida eCompostela: un diploma que hemos diseñado para la ocasión y que recibirán todos los que lleguen al final del Juego. Ese final guarda además una sorpresa: una yincana a vista de pájaro sobre la ciudad de Santiago que te permitirá descubrir lugares de interés e historias sobre la ciudad del Apóstol.

Esta peregrinación ludificada con el Camino Francés comenzó su andanza el 1 de Julio de 2022 y ya hay decenas de peregrinos y peregrinas que han puesto a trabajar sus neuronas para alcanzar la meta jacobea. Puedes inscribirte en cualquier momento y tomarte el tiempo que necesites, no hay caducidad. Además, nuestro proyecto funciona como los tradicionales albergues de donativo. No hay que pagar nada si no te lo puedes permitir. Nuestro objetivo es dar la máxima divulgación al Camino de Santiago y demostrar que se puede aprender jugando.

¿Eres novato en esto del Camino? El juego te ayudará a aprender interesantes historias relacionadas con él mientras te diviertes.

¿Eres un experto veterano? Además de pedirte que tengas piedad de nosotros, te podrás poner a prueba sobre los conocimientos jacobeos y rememorar los escenarios que recorriste en tu última peregrinación.

¿Te gustan los retos? Sin duda aquí tendrás entretenimiento para rato.

Sea cual sea tu condición te proponemos el primer reto: lograr encontrarnos e inscribirte en el juego sin más ayuda que lo que has leído en este artículo. ¿Aceptas el desafío?