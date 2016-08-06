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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Puiuko etapa, Fañanasetik Huescara

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San Galindo Erromesen Ospitalea

Konexiorik gabe erabilgarri
19
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Hospital de peregrinos de huesca

Valentín Gardeta kalea, 34 behea
Huesca

659 610 623 (Andrés Uro)

aacsantiago [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Huescako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Huescako Santiago Bidearen Lagunen Elkarteak kudeatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andres Uro

Oharrak: Hiriko liburuxka turistikoak dituzte, hiriko ibilbidearen planoak, erromesaren menua ematen duten tabernei buruzko informazioa, etab. Kredentzialak ematen dituzte astelehenetan, 18:00etatik 20:00etara.

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Puiuko etapa, Fañanasetik Huescara Etapa 10

Puiuko etapa, Fañanasetik Huescara

km 17,3
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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