Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
San Galindo Erromesen Ospitalea
Valentín Gardeta kalea, 34 behea
Huesca
Aterpetxearen jabegoa: Huescako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Huescako Santiago Bidearen Lagunen Elkarteak kudeatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andres Uro
Oharrak: Hiriko liburuxka turistikoak dituzte, hiriko ibilbidearen planoak, erromesaren menua ematen duten tabernei buruzko informazioa, etab. Kredentzialak ematen dituzte astelehenetan, 18:00etatik 20:00etara.
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Puiuko etapa, Fañanasetik Huescara
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak