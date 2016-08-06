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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Pueyo de Fañanás a Huesca

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Hospital de Pelegrins Sant Galindo

Disponible sense connexió
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Hospital de peregrinos de huesca

C/ Valentín Gardeta, 34 sota
Osca

659 610 623 (Andrés Uros)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Osca

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestionat per l'Associació d'Amics del Camí de Santiago d'Huesca

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Andrés Uros

Observacions: Tenen fullets turístics de la ciutat, plans amb indicacions de l'itinerari urbà, informació sobre els bars on serveixen menú del pelegrí, etc. Lliuren credencials els dilluns de 18.00 a 20.00 h.

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa de Pueyo de Fañanás a Huesca Etapa 10

Etapa de Pueyo de Fañanás a Huesca

km 17,3
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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