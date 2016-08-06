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Hospital de Pelegrins Sant Galindo
C/ Valentín Gardeta, 34 sota
Osca
Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Osca
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestionat per l'Associació d'Amics del Camí de Santiago d'Huesca
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Andrés Uros
Observacions: Tenen fullets turístics de la ciutat, plans amb indicacions de l'itinerari urbà, informació sobre els bars on serveixen menú del pelegrí, etc. Lliuren credencials els dilluns de 18.00 a 20.00 h.
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