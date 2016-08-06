Hospital de Peregrinos San Galindo

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Huesca

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huesca

Persona encargada de atender el albergue: Andrés Uros

Observaciones: Tienen folletos turísticos de la ciudad, planos con indicaciones del itinerario urbano, información sobre los bares donde sirven menú del peregrino, etc. Entregan credenciales los lunes de 18:00 a 20:00 h.