Hospital de Peregrinos San Galindo
C/ Valentín Gardeta, 34 bajo
Huesca
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Huesca
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huesca
Persona encargada de atender el albergue: Andrés Uros
Observaciones: Tienen folletos turísticos de la ciudad, planos con indicaciones del itinerario urbano, información sobre los bares donde sirven menú del peregrino, etc. Entregan credenciales los lunes de 18:00 a 20:00 h.
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Etapa de Pueyo de Fañanás a Huesca
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos