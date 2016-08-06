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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Pueyo de Fañanás a Huesca

Hospital de Peregrinos San Galindo

Disponible sin conexión
28
12
Hospital de peregrinos de huesca

C/ Valentín Gardeta, 34 bajo
Huesca

659 610 623 (Andrés Uros)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Huesca

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huesca

Persona encargada de atender el albergue: Andrés Uros

Observaciones: Tienen folletos turísticos de la ciudad, planos con indicaciones del itinerario urbano, información sobre los bares donde sirven menú del peregrino, etc. Entregan credenciales los lunes de 18:00 a 20:00 h.

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Pueyo de Fañanás a Huesca Etapa 10

Etapa de Pueyo de Fañanás a Huesca

km 17,3
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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