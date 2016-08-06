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Hospital de Peregrinos San Galindo
C/ Valentín Gardeta, 34 baixo
Huesca
Propiedade do albergue: Concello de Huesca
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestionado pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Huesca
Persoa encargada de atender o albergue: Andrés Uros
Observacións: Teñen folletos turísticos da cidade, planos con indicacións do itinerario urbano, información sobre os bares onde serven menú do peregrino, etc. Entregan credenciais os luns de 18:00 a 20:00 h.
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