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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Pueyo de Fañanás a Huesca

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Hospital de Peregrinos San Galindo

Dispoñible sen conexión
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Hospital de peregrinos de huesca

C/ Valentín Gardeta, 34 baixo
Huesca

659 610 623 (Andrés Uros)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Huesca

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestionado pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Huesca

Persoa encargada de atender o albergue: Andrés Uros

Observacións: Teñen folletos turísticos da cidade, planos con indicacións do itinerario urbano, información sobre os bares onde serven menú do peregrino, etc. Entregan credenciais os luns de 18:00 a 20:00 h.

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Pueyo de Fañanás a Huesca Etapa 10

Etapa de Pueyo de Fañanás a Huesca

km 17,3
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
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