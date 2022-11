Hospital de Peregrinos San Galindo

C/ Valentín Gardeta, 34 baixo

Huesca 629 947 956 (José Agraz Bernad), 659 610 623 (Andrés Uros) www.huescasantiago.com

Propiedade do albergue: Concello de Huesca

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestionado pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Huesca

Persoa encargada de atender o albergue: José Agraz Bernad e Andrés Uros

Observacións: Teñen folletos turísticos da cidade, planos con indicacións do itinerario urbano, información sobre os bares onde serven menú do peregrino, etc. Entregan credenciais os luns de 18:00 a 20:00 h.