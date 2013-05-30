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Zilarraren Bidea San Pedro de Rozados - Salamanca etapa

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Salamanca Gazte Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
67
0
Albergue juvenil salamanca

Esquito kalea, 13-15
Salamanca

9232691 41

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Hiper Ocio S.L.

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Angel Gonzalez Martin

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
San Pedro de Rozados - Salamanca etapa Etapa 18

San Pedro de Rozados - Salamanca etapa

km 23,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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