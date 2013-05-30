Zilarraren Bidea San Pedro de Rozados - Salamanca etapa
Esquito kalea, 13-15
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Salamanca Gazte Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
670
Esquito kalea, 13-15
Salamanca
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Hiper Ocio S.L.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Angel Gonzalez Martin
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 18
San Pedro de Rozados - Salamanca etapa
km 23,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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