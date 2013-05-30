Via da Prata Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca
C/ Escoto, 13-15
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Albergue Xuvenil Salamanca
Dispoñible sen conexión
670
C/ Escoto, 13-15
Salamanca
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Hiper Lecer S.L.
Persoa encargada de atender o albergue: José Ángel González Martín
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 18
Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca
km 23,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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