Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Via da Prata Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Xuvenil Salamanca

Dispoñible sen conexión
67
0
Albergue juvenil salamanca

C/ Escoto, 13-15
Salamanca

923 26 91 41

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Hiper Lecer S.L.

Persoa encargada de atender o albergue: José Ángel González Martín

Observacións:

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca Etapa 18

Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

km 23,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías