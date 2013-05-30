Via de la Plata Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca
C/ Escoto, 13-15
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Alberg Juvenil Salamanca
Disponible sense connexió
670
C/ Escoto, 13-15
Salamanca
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Hiper Oci S.L.
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Ángel González Martín
Observacions:
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 18
Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca
km 23,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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