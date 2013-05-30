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Via de la Plata Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

Albergue Juvenil Salamanca

Disponible sin conexión
78
6
Albergue juvenil salamanca

C/ Escoto, 13-15
Salamanca

923 26 91 41

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hiper Ocio S.L.

Persona encargada de atender el albergue: José Ángel González Martín

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca Etapa 18

Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

km 23,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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