Via de la Plata Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca
C/ Escoto, 13-15
Albergue Juvenil Salamanca
Disponible sin conexión
786
C/ Escoto, 13-15
Salamanca
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hiper Ocio S.L.
Persona encargada de atender el albergue: José Ángel González Martín
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 18
Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca
km 23,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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