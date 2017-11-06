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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Berbegaletik Puiura (Fañanás)

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Pueyoko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de pueyo de fananas

Plaza Nagusia, z/g
Puiu de Fañanas (Huesca). Gotzainaren laguntzailea

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Alcaláko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lidia

Oharrak: Giltzak Gizarte Tabernan (Jesus) biltzen dira, aterpetxearen azpian eta Lidia etxean (plaza berean).

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Berbegaletik Puiura (Fañanás) Etapa 9

Berbegaletik Puiura (Fañanás)

km 27,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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