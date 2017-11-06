Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Berbegaletik Puiura (Fañanás)
Plaza Nagusia, z/g
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Pueyoko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
200
Plaza Nagusia, z/g
Puiu de Fañanas (Huesca). Gotzainaren laguntzailea
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Alcaláko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lidia
Oharrak: Giltzak Gizarte Tabernan (Jesus) biltzen dira, aterpetxearen azpian eta Lidia etxean (plaza berean).
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Etapak 14
km 324,8
Etapa 9
Berbegaletik Puiura (Fañanás)
km 27,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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