Albergue de Pueyo de Fañanás

Praza Maior, s/n

Pueyo de Fañanás (Huesca). Dependente de Alcalá del Obispo

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Alcalá del Obispo

Persoa encargada de atender o albergue: Lida

Observacións: As chaves recóllense no Bar Social (Jesús) situado debaixo do albergue e tamén en casa de Lida (na mesma praza).