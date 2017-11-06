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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás

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Albergue de Pueyo de Fañanás

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Albergue de pueyo de fananas

Praza Maior, s/n
Pueyo de Fañanás (Huesca). Dependente de Alcalá del Obispo

[email protected]

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Alcalá del Obispo

Persoa encargada de atender o albergue: Lida

Observacións: As chaves recóllense no Bar Social (Jesús) situado debaixo do albergue e tamén en casa de Lida (na mesma praza).

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás Etapa 9

Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás

km 27,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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