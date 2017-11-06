Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás
Praza Maior, s/n
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Albergue de Pueyo de Fañanás
Dispoñible sen conexión
200
Praza Maior, s/n
Pueyo de Fañanás (Huesca). Dependente de Alcalá del Obispo
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Alcalá del Obispo
Persoa encargada de atender o albergue: Lida
Observacións: As chaves recóllense no Bar Social (Jesús) situado debaixo do albergue e tamén en casa de Lida (na mesma praza).
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 9
Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás
km 27,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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