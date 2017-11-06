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Alberg de Pueyo de Fañanás
Plaça Major, s/n
Pueyo de Fañanás (Osca). Dependent d'Alcalá del Bisbe
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Alcalá del Bisbe
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Brega
Observacions: Les claus es recullen en el Bar Social (Jesús) situat sota l'alberg i també a casa de Lidia (a la mateixa plaça).
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás
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