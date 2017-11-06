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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás

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Alberg de Pueyo de Fañanás

Disponible sense connexió
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Albergue de pueyo de fananas

Plaça Major, s/n
Pueyo de Fañanás (Osca). Dependent d'Alcalá del Bisbe

[email protected]

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Alcalá del Bisbe

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Brega

Observacions: Les claus es recullen en el Bar Social (Jesús) situat sota l'alberg i també a casa de Lidia (a la mateixa plaça).

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás Etapa 9

Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás

km 27,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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