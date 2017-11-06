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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás

Albergue de Pueyo de Fañanás

Disponible sin conexión
30
5
Albergue de pueyo de fananas

Plaza Mayor, s/n
Pueyo de Fañanás (Huesca). Dependiente de Alcalá del Obispo

[email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Alcalá del Obispo

Persona encargada de atender el albergue: Lidia

Observaciones: Las llaves se recogen en el Bar Social (Jesús) situado debajo del albergue y también en casa de Lidia (en la misma plaza).

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás Etapa 9

Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás

km 27,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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