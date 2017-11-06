Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás
Plaza Mayor, s/n
Albergue de Pueyo de Fañanás
Disponible sin conexión
305
Plaza Mayor, s/n
Pueyo de Fañanás (Huesca). Dependiente de Alcalá del Obispo
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Alcalá del Obispo
Persona encargada de atender el albergue: Lidia
Observaciones: Las llaves se recogen en el Bar Social (Jesús) situado debajo del albergue y también en casa de Lidia (en la misma plaza).
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 9
Etapa de Berbegal a Pueyo de Fañanás
km 27,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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