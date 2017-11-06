Albergue de Pueyo de Fañanás

Plaza Mayor, s/n

Pueyo de Fañanás (Huesca). Dependiente de Alcalá del Obispo [email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Alcalá del Obispo

Persona encargada de atender el albergue: Lidia

Observaciones: Las llaves se recogen en el Bar Social (Jesús) situado debajo del albergue y también en casa de Lidia (en la misma plaza).