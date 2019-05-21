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Korridoreko peñak
Eliza kalea, n. 6.
Sanabriako eta Asturiaseko peñen artean - Zamora
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Dominga Pérez
Oharrak: Peñen artean herri txiki bat dago, Sanabriako lehen herria, Carballeda eskualdea atzean utzita. Oso herri lasaia da, gaztainondoz eta haritzez inguratuta dago, belardiak ditu eta Cernadilla urtegia herriaren behealdean dago, Tera ibaiaren ibilguan. Paisaia eraldatu egiten da, Gaztelatik Galiziarako trantsizioa da.Herrian beste landetxe bat dago eta 'Las Peñas del Corredor' (Vue 49/000100).
Sanabresko bidea
Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria
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