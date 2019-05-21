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Sanabriako Bidea Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria

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Korridoreko peñak

Konexiorik gabe erabilgarri
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Korridoreko peñak

Eliza kalea, n. 6.
Sanabriako eta Asturiaseko peñen artean - Zamora

676653466 / 650144604

Aterpetxearen jabegoa:

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Dominga Pérez

Oharrak: Peñen artean herri txiki bat dago, Sanabriako lehen herria, Carballeda eskualdea atzean utzita. Oso herri lasaia da, gaztainondoz eta haritzez inguratuta dago, belardiak ditu eta Cernadilla urtegia herriaren behealdean dago, Tera ibaiaren ibilguan. Paisaia eraldatu egiten da, Gaztelatik Galiziarako trantsizioa da.Herrian beste landetxe bat dago eta 'Las Peñas del Corredor' (Vue 49/000100).

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria Etapa 4

Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria

km 40,5
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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