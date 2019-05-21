C/La Iglesia, n. 6.

Entrepeñas de Sanabria - Asturianos - Zamora 676653466 / 650144604

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Dominga Pérez

Observaciones: Entrepeñas es una pequeña localidad, el primer pueblo de Sanabria, dejando atrás la comarca de Carballeda. Es un pueblo muy tranquilo, rodeado de bosques de castaños y robles, de prados y con el Pantano de Cernadilla en la parte más baja del pueblo, en el cauce del río Tera. El paisaje se transforma, es la transición de Castilla á Galicia. En el pueblo hay otra casa rural y esta 'Las Peñas del Corredor' (VuT 49/000100).