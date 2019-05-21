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Camiño Sanabrés Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

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As Penas do Corredor

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As Penas do Corredor

C/A Igrexa, n. 6.
Entrepeñas de Sanabria - Asturianos - Zamora

676653466 / 650144604

Propiedade do albergue:

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Dominga Pérez

Observacións: Entrepeñas é unha pequena localidade, o primeiro pobo de Sanabria, deixando atrás a comarca de Carballeda. É un pobo moi tranquilo, rodeado de bosques de castiñeiros e carballos, de prados e co Pantano de Cernadilla na parte máis baixa do pobo, na canle do río Tera. A paisaxe transfórmase, é a transición de Castela á Galicia.No pobo hai outra casa rural e esta 'As Penas do Corredor' (VuT 49/000100).

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

km 40,5
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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