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As Penas do Corredor
C/A Igrexa, n. 6.
Entrepeñas de Sanabria - Asturianos - Zamora
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Dominga Pérez
Observacións: Entrepeñas é unha pequena localidade, o primeiro pobo de Sanabria, deixando atrás a comarca de Carballeda. É un pobo moi tranquilo, rodeado de bosques de castiñeiros e carballos, de prados e co Pantano de Cernadilla na parte máis baixa do pobo, na canle do río Tera. A paisaxe transfórmase, é a transición de Castela á Galicia.No pobo hai outra casa rural e esta 'As Penas do Corredor' (VuT 49/000100).
Camiño Sanabrés
Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria
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