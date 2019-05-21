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Camí Sanabrés Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria

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Les Penyes del Corredor

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Les Penyes del Corredor

C/L'Església, n. 6.
Entrepeñas de Sanabria - Asturians - Zamora

676653466 / 650144604

Propietat de l'alberg:

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Dominga Pérez

Observacions: Entrepeñas és una petita localitat, el primer poble de Sanabria, deixant enrere la comarca de Carballeda. És un poble molt tranquil, envoltat de boscos de castanyers i roures, de prats i amb el Pantà de Cernadilla en la part més baixa del poble, en la llera del riu Tera. El paisatge es transforma, és la transició de Castella á Galícia.Al poble hi ha una altra casa rural i aquesta 'Les Penyes del Corredor' (VuT 49/000100).

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria

km 40,5
Temps 10H 15’
Dificultat alta
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