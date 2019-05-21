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Les Penyes del Corredor
C/L'Església, n. 6.
Entrepeñas de Sanabria - Asturians - Zamora
Propietat de l'alberg:
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Dominga Pérez
Observacions: Entrepeñas és una petita localitat, el primer poble de Sanabria, deixant enrere la comarca de Carballeda. És un poble molt tranquil, envoltat de boscos de castanyers i roures, de prats i amb el Pantà de Cernadilla en la part més baixa del poble, en la llera del riu Tera. El paisatge es transforma, és la transició de Castella á Galícia.Al poble hi ha una altra casa rural i aquesta 'Les Penyes del Corredor' (VuT 49/000100).
Camí Sanabrés
Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria
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