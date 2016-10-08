Zilarraren Bidea Cañaveraletik Galisteorako etapa
Salamancako errepidea, 4. zk. (N-630, 502 kp). El Refugio de Grimaldo tabernarekin batera.
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Grimaldoko Udal Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
690
Salamancako errepidea, 4. zk. (N-630, 502 kp). El Refugio de Grimaldo tabernarekin batera.
Grimaldo (Caceres)
Aterpetxearen jabegoa: Udalarena. Grimaldok ez du udal propiorik eta Cañaveral udal mugarteari dagokio
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Auzo Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Inmaculada Ramos
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 13
Cañaveraletik Galisteorako etapa
km 28,0
Denbora 06H 50’
Zailtasuna ERTAINA
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