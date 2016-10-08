Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Zilarraren Bidea Cañaveraletik Galisteorako etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Grimaldoko Udal Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
69
0
Albergue grimaldo

Salamancako errepidea, 4. zk. (N-630, 502 kp). El Refugio de Grimaldo tabernarekin batera.
Grimaldo (Caceres)

650 848181

Aterpetxearen jabegoa: Udalarena. Grimaldok ez du udal propiorik eta Cañaveral udal mugarteari dagokio

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Auzo Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Inmaculada Ramos

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Cañaveraletik Galisteorako etapa Etapa 13

Cañaveraletik Galisteorako etapa

km 28,0
Denbora 06H 50’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi