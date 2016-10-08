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Via de la Plata Etapa de Cañaveral a Galisteo

Albergue Municipal de Grimaldo

Disponible sin conexión
74
18
Albergue grimaldo

Carretera de Salamanca nº4 (N-630 pk 502). Junto al Bar El Refugio de Grimaldo.
Grimaldo (Cáceres)

650 848 181

Propiedad del albergue: Municipal. Grimaldo no tiene ayuntamiento propio y corresponde al término municipal de Cañaveral

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociacion de Vecinos

Persona encargada de atender el albergue: Inmaculada Ramos

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Cañaveral a Galisteo Etapa 13

Etapa de Cañaveral a Galisteo

km 28,0
Tiempo 06H 50’
Dificultad Media
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