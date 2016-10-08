Albergue Municipal de Grimaldo

Carretera de Salamanca nº4 (N-630 pk 502). Junto al Bar El Refugio de Grimaldo.

Grimaldo (Cáceres) 650 848 181

Propiedad del albergue: Municipal. Grimaldo no tiene ayuntamiento propio y corresponde al término municipal de Cañaveral

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociacion de Vecinos

Persona encargada de atender el albergue: Inmaculada Ramos

Observaciones: