Via de la Plata Etapa de Cañaveral a Galisteo
Carretera de Salamanca nº4 (N-630 pk 502). Junto al Bar El Refugio de Grimaldo.
Albergue Municipal de Grimaldo
Disponible sin conexión
7418
Carretera de Salamanca nº4 (N-630 pk 502). Junto al Bar El Refugio de Grimaldo.
Grimaldo (Cáceres)
Propiedad del albergue: Municipal. Grimaldo no tiene ayuntamiento propio y corresponde al término municipal de Cañaveral
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociacion de Vecinos
Persona encargada de atender el albergue: Inmaculada Ramos
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 13
Etapa de Cañaveral a Galisteo
km 28,0
Tiempo 06H 50’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos