Via de la Plata Etapa de Canyar a Galisteo
Carretera de Salamanca nº4 (N-630 pk 502). Al costat del Bar El Refugi de Grimaldo.
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Municipal de Grimaldo
Disponible sense connexió
690
Carretera de Salamanca nº4 (N-630 pk 502). Al costat del Bar El Refugi de Grimaldo.
Grimaldo (Càceres)
Propietat de l'alberg: Municipal. Grimaldo no té ajuntament propi i correspon al terme municipal de Canyar
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Asociacion de Veïns
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Inmaculada Ramos
Observacions:
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 13
Etapa de Canyar a Galisteo
km 28,0
Temps 06H 50’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots