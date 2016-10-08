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Via de la Plata Etapa de Canyar a Galisteo

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Alberg Municipal de Grimaldo

Disponible sense connexió
69
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Albergue grimaldo

Carretera de Salamanca nº4 (N-630 pk 502). Al costat del Bar El Refugi de Grimaldo.
Grimaldo (Càceres)

650 848 181

Propietat de l'alberg: Municipal. Grimaldo no té ajuntament propi i correspon al terme municipal de Canyar

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Asociacion de Veïns

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Inmaculada Ramos

Observacions:

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Canyar a Galisteo Etapa 13

Etapa de Canyar a Galisteo

km 28,0
Temps 06H 50’
Dificultat mitjana
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