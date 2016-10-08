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Via da Prata Etapa de Cañaveral a Galisteo

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Albergue Municipal de Grimaldo

Dispoñible sen conexión
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Albergue grimaldo

Estrada de Salamanca nº4 (N-630 pk 502). Xunto ao Bar O Refuxio de Grimaldo.
Grimaldo (Cáceres)

650 848 181

Propiedade do albergue: Municipal. Grimaldo non ten concello propio e corresponde ao termo municipal de Cañaveral

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociacion de Veciños

Persoa encargada de atender o albergue: Inmaculada Ramos

Observacións:

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Cañaveral a Galisteo Etapa 13

Etapa de Cañaveral a Galisteo

km 28,0
Tempo 06H 50’
Dificultade media
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