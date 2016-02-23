Zilarraren Bidea Cañaveraletik Galisteorako etapa
Egidoko mahastien kalea
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Galisteoko Aterpetxe Turistikoa
Konexiorik gabe erabilgarri
940
Egidoko mahastien kalea
Galisteo (Caceres)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jesus Rodriguez Rodriguez
Oharrak: Aterpetxerako erreserbak egin daitezke [email protected] webgunean, edo telefonoz, frantsesez edo ingelesez.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 13
Cañaveraletik Galisteorako etapa
km 28,0
Denbora 06H 50’
Zailtasuna ERTAINA
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