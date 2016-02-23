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Zilarraren Bidea Cañaveraletik Galisteorako etapa

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Galisteoko Aterpetxe Turistikoa

Konexiorik gabe erabilgarri
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Galisteoko Aterpetxe Turistikoa

Egidoko mahastien kalea
Galisteo (Caceres)

615284201

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jesus Rodriguez Rodriguez

Oharrak: Aterpetxerako erreserbak egin daitezke [email protected] webgunean, edo telefonoz, frantsesez edo ingelesez.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Cañaveraletik Galisteorako etapa Etapa 13

Cañaveraletik Galisteorako etapa

km 28,0
Denbora 06H 50’
Zailtasuna ERTAINA
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