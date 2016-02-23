Via de la Plata Etapa de Canyar a Galisteo
C/ Vinya d'Egido
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Alberg Turístic de Galisteo
Disponible sense connexió
930
C/ Vinya d'Egido
Galisteo (Càceres)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jesus Rodriguez Rodriguez
Observacions: Es pot fer reserves per a l'alberg en [email protected], o per telèfons, en francès o engonals.
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 13
Etapa de Canyar a Galisteo
km 28,0
Temps 06H 50’
Dificultat mitjana
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