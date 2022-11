Alberg Turístic de Galisteo

C/ Vinya d'Egido

Galisteo (Càceres) 927 45 11 50, 605 824 086, 927 45 20 02 (Ajuntament) www.galisteo.es

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Galisteo

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nacho

Observacions: Si l'alberg està complet es desplaça als pelegrins gratuïtament fins a les instal·lacions instal·lacions del Càmping Les Catalinas de Riolobos, on hi ha 36 places. Al matí de l'endemà es retorna als pelegrins a Galisteo a les 6:30 a.m i se li segella la credencial com si haguessin pernoctat en l'Alberg de Galisteo.