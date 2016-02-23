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Via de la Plata Etapa de Canyar a Galisteo

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Alberg Turístic de Galisteo

Disponible sense connexió
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Alberg Turístic de Galisteo

C/ Vinya d'Egido
Galisteo (Càceres)

615284201

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jesus Rodriguez Rodriguez

Observacions: Es pot fer reserves per a l'alberg en [email protected], o per telèfons, en francès o engonals.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Canyar a Galisteo Etapa 13

Etapa de Canyar a Galisteo

km 28,0
Temps 06H 50’
Dificultat mitjana
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