Via da Prata Etapa de Cañaveral a Galisteo
C/ Viña de Egido
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Albergue Turístico de Galisteo
Dispoñible sen conexión
930
C/ Viña de Egido
Galisteo (Cáceres)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue: Jesus Rodriguez Rodriguez
Observacións: Pódese facer reservas para o albergue en [email protected], ou por teléfonos, en francés ou ínguas.
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 13
Etapa de Cañaveral a Galisteo
km 28,0
Tempo 06H 50’
Dificultade media
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