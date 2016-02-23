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Via da Prata Etapa de Cañaveral a Galisteo

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Albergue Turístico de Galisteo

Dispoñible sen conexión
93
0
Albergue Turístico de Galisteo

C/ Viña de Egido
Galisteo (Cáceres)

615284201

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue: Jesus Rodriguez Rodriguez

Observacións: Pódese facer reservas para o albergue en [email protected], ou por teléfonos, en francés ou ínguas.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Cañaveral a Galisteo Etapa 13

Etapa de Cañaveral a Galisteo

km 28,0
Tempo 06H 50’
Dificultade media
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