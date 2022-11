Albergue Turístico de Galisteo

C/ Viña de Egido

Galisteo (Cáceres) 927 45 11 50, 605 824 086, 927 45 20 02 (Concello) www.galisteo.es

Propiedade do albergue: Concello de Galisteo

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue: Nacho

Observacións: Se o albergue está completo desprázase aos peregrinos gratuitamente ata as instalacións instalacións do Cámping As Catalinas de Riolobos, onde hai 36 prazas. Pola mañá do día seguinte devólvese aos peregrinos a Galisteo ás 6:30 a.m e sélaselle a credencial coma se pasasen a noite no Albergue de Galisteo.