Via de la Plata Etapa de Cañaveral a Galisteo
C/ Viña de Egido
Albergue Turístico de Galisteo
Disponible sin conexión
10434
C/ Viña de Egido
Galisteo (Cáceres)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada
Persona encargada de atender el albergue: Jesus Rodriguez Rodriguez
Observaciones: Cuando lleguen a la puerta, llamar por teléfono. Le atenderemos enseguida.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 13
Etapa de Cañaveral a Galisteo
km 28,0
Tiempo 06H 50’
Dificultad Media
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