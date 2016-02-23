Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Via de la Plata Etapa de Cañaveral a Galisteo

Albergue Turístico de Galisteo

Disponible sin conexión
104
34
Albergue Turístico de Galisteo

C/ Viña de Egido
Galisteo (Cáceres)

615284201

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Jesus Rodriguez Rodriguez

Observaciones: Cuando lleguen a la puerta, llamar por teléfono. Le atenderemos enseguida.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Cañaveral a Galisteo Etapa 13

Etapa de Cañaveral a Galisteo

km 28,0
Tiempo 06H 50’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue Turístico de Galisteo

Ver todos

¡Envía tus fotografías!