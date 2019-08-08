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Bide Primitiboa Aretoak Tineora

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Fontenonaya erromesen ostatua

Konexiorik gabe erabilgarri
24
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Fontenonaya

N-634 errepidea, 18. zk. Porfácil, Salas eta La Espina artean.
Porebrak (Saletako Kontzejua)

653 24 70 07

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nicolas Casanova

Oharrak: Harrera-etxe tradizionala Se da eta gosariak eskaintzen dira (ez da nahitaezkoa) Nonaya ibaiaren jaiotzan dago, antzinako garbileku bat dago, non erromesak bere oinak deskantsatu baititzake, maskotak onartzen baitira (erromesen gela, afari eta guzti; koadra bat dago, sabaia eta lastoa dituzten zaldientzat edo astoentzat prestatua). Geletatik Nonaya bailarara bista ederrak. Asturiasko hestebete tradizionalen fabrika, metro gutxitara, jendeari saltzeko eta bertako abeltzaintza bisitatzeko aukerarekin.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Aretoak Tineora Etapa 3

Aretoak Tineora

km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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