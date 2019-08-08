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Fontenonaya erromesen ostatua
N-634 errepidea, 18. zk. Porfácil, Salas eta La Espina artean.
Porebrak (Saletako Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nicolas Casanova
Oharrak: Harrera-etxe tradizionala Se da eta gosariak eskaintzen dira (ez da nahitaezkoa) Nonaya ibaiaren jaiotzan dago, antzinako garbileku bat dago, non erromesak bere oinak deskantsatu baititzake, maskotak onartzen baitira (erromesen gela, afari eta guzti; koadra bat dago, sabaia eta lastoa dituzten zaldientzat edo astoentzat prestatua). Geletatik Nonaya bailarara bista ederrak. Asturiasko hestebete tradizionalen fabrika, metro gutxitara, jendeari saltzeko eta bertako abeltzaintza bisitatzeko aukerarekin.
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