Pousada de Peregrinos Fontenonaya

Estrada xeral N- 634.ª n°18 Porciles, entre Salas e A Espiña.

Porciles ( Concello Salas) 653 24 70 07

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Nicolás Casanova

Observacións: Casa de acollida tradicionalOfrécese cea e almorzos ( servizo non obrigatorio)Está situado no nacemento do rio Nonaya, existe un antigo lavadoiro onde o peregrino pode descansar os seus pés, Admítense mascotas ( habitación individual para peregrinos con can,consultar dispoñibilidade)Hai cuadra habilitada para cabalos ou burros con teito e palla.Bonitas vistas ao val de Nonaya desde as habitacións.Fábrica de embutido tradicional asturiano a escasos metros con venda ao público e posibilidade de visitar gandaría local.