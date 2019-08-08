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Pousada de Peregrinos Fontenonaya
Estrada xeral N- 634.ª n°18 Porciles, entre Salas e A Espiña.
Porciles ( Concello Salas)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Nicolás Casanova
Observacións: Casa de acollida tradicionalOfrécese cea e almorzos ( servizo non obrigatorio)Está situado no nacemento do rio Nonaya, existe un antigo lavadoiro onde o peregrino pode descansar os seus pés, Admítense mascotas ( habitación individual para peregrinos con can,consultar dispoñibilidade)Hai cuadra habilitada para cabalos ou burros con teito e palla.Bonitas vistas ao val de Nonaya desde as habitacións.Fábrica de embutido tradicional asturiano a escasos metros con venda ao público e posibilidade de visitar gandaría local.
Camiño Primitivo
Etapa de Salas a Tineo
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