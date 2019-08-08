Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Posada de Pelegrins Fontenonaya
Carretera general N- 634a n°18 Porciles, entre Salas i L'Espina.
Porciles ( Consell Salas)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nicolás Casanova
Observacions: Casa d'acolliment tradicionalS'ofereix sopar i desdejunis ( servei no obligatori)Està situat en el naixement del va riure Nonaya, existeix un antic safareig on el pelegrí pot descansar els seus peus, S'admeten mascotes ( habitació individual per a pelegrins amb gos,consultar disponibilitat)Hi ha quadra habilitada per a cavalls o rucs amb sostre i palla.Boniques vistes a la vall de Nonaya des de les habitacions.Fàbrica d'embotit tradicional asturià a escassos metres amb venda al públic i possibilitat de visitar ramaderia local.
Camí Primitiu
Etapa de Salas a Tineo
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots