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Camí Primitiu Etapa de Salas a Tineo

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Posada de Pelegrins Fontenonaya

Disponible sense connexió
24
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Fontenonaya

Carretera general N- 634a n°18 Porciles, entre Salas i L'Espina.
Porciles ( Consell Salas)

653 24 70 07

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nicolás Casanova

Observacions: Casa d'acolliment tradicionalS'ofereix sopar i desdejunis ( servei no obligatori)Està situat en el naixement del va riure Nonaya, existeix un antic safareig on el pelegrí pot descansar els seus peus, S'admeten mascotes ( habitació individual per a pelegrins amb gos,consultar disponibilitat)Hi ha quadra habilitada per a cavalls o rucs amb sostre i palla.Boniques vistes a la vall de Nonaya des de les habitacions.Fàbrica d'embotit tradicional asturià a escassos metres amb venda al públic i possibilitat de visitar ramaderia local.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Salas a Tineo Etapa 3

Etapa de Salas a Tineo

km 20,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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