Posada de Pelegrins Fontenonaya

Carretera general N- 634a n°18 Porciles, entre Salas i L'Espina.

Porciles ( Consell Salas) 653 24 70 07

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nicolás Casanova

Observacions: Casa d'acolliment tradicionalS'ofereix sopar i desdejunis ( servei no obligatori)Està situat en el naixement del va riure Nonaya, existeix un antic safareig on el pelegrí pot descansar els seus peus, S'admeten mascotes ( habitació individual per a pelegrins amb gos,consultar disponibilitat)Hi ha quadra habilitada per a cavalls o rucs amb sostre i palla.Boniques vistes a la vall de Nonaya des de les habitacions.Fàbrica d'embotit tradicional asturià a escassos metres amb venda al públic i possibilitat de visitar ramaderia local.