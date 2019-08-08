Posada de Peregrinos Fontenonaya

Carretera general N- 634.ª n°18 Porciles, entre Salas y La Espina.

Porciles ( Concejo Salas) 653 24 70 07 [email protected]

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Nicolás Casanova

Observaciones: Casa de acogida tradicional Se ofrece cena y desayunos ( servicio no obligatorio) Está situado en el nacimiento del rio Nonaya, existe un antiguo lavadero donde el peregrino puede descansar sus pies, Se admiten mascotas ( habitación individual para peregrinos con perro,consultar disponibilidad) Hay cuadra habilitada para caballos o burros con techo y paja. Bonitas vistas al valle de Nonaya desde las habitaciones. Fábrica de embutido tradicional asturiano a escasos metros con venta al público y posibilidad de visitar ganadería local.