Posada de Peregrinos Fontenonaya
Carretera general N- 634.ª n°18 Porciles, entre Salas y La Espina.
Porciles ( Concejo Salas)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Nicolás Casanova
Observaciones: Casa de acogida tradicional Se ofrece cena y desayunos ( servicio no obligatorio) Está situado en el nacimiento del rio Nonaya, existe un antiguo lavadero donde el peregrino puede descansar sus pies, Se admiten mascotas ( habitación individual para peregrinos con perro,consultar disponibilidad) Hay cuadra habilitada para caballos o burros con techo y paja. Bonitas vistas al valle de Nonaya desde las habitaciones. Fábrica de embutido tradicional asturiano a escasos metros con venta al público y posibilidad de visitar ganadería local.
Camino Primitivo
Etapa de Salas a Tineo
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