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Fontanillas de Castroko aterpetxea
La Barca kalea, 5 (herriaren amaierako errepidean)
Fontanillas de Castro (Zamora) (29 km-ra, Zamoratik)
Aterpetxearen jabegoa: San Cabrían de Castroko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: AZACS (Zamorana de los Caminos de Santiago elkartea)
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Angela eta Paco
Oharrak: Fontanillas de Castroko aterpetxea jarri da Zilarraren Bidean dabiltzan erromesak hartzeko. Betiko harrera egin zaie beti erromesei, eta afari komunitarioa eta gosari komunitarioa (dohaintza) eskaini zaizkie. Horren truke, aterpetxe berriaren instalazioak mantenduko dituzte, eta aterpetxe horrek ospitale-egoitza iraunkorra izango du. Zamoratik 29 bat kilometrora dagoen puntu estrategikoa da, eta egokia da aurreko biztanleek bidea planifikatzerakoan motz ikusten dituztenentzat. Aterpetxe berria da, eta instalazio oso duinak ditu, erromesek egun baten ondoren behar duten atsedena aurki dezaten. Barruko patioa ere badu, atseden hartu eta egun horretan utzitako indarrak berreskuratzeko. Inguruetan, nabarmentzekoak dira Castrotorafeko gaztelua, garrantzi handiko Erdi Aroko enklabea eta Ricobayoko urtegiaren azken zatia. Udako hilabeteetan, oasi txiki bat izan daiteke erromesentzat. Etortzen direnei egingo zaien harrera dela eta, espero dugu erromesek beren bideari buruz duten oroitzapen horietako bat izango dela aterpetxe hau, beren eguneroko bizitzara itzultzen direnean.
Zilarraren bidea
Montamartatik Granja de Moreruelara bitarteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak